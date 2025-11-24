Tuttosport attacca Conte: "Quante ne avrebbe vinto se non si fosse ostinato a sacrificare le ali?"
Quante partite sarebbero finite diversamente se Antonio Conte avesse mediato con la sua ostinazione di sacrificare gli attaccanti di fascia? Questo è l'attacco che arriva al tecnico azzurro dall'edizione odierna di Tuttosport: "Perché difendere un’idea che il campo stava smentendo dal ko di De Bruyne? Il 3-4-3 non è una scoperta, è la comfort zone del tecnico salentino, il modulo con cui ha vinto tutto.
Averlo tenuto nel cassetto, tirandolo fuori solo quando l’emergenza lo ha costretto, è un’ammissione tardiva, così come quella su Neres e Lang. Ora la parola d’ordine è “continuità”. Domani sera al Maradona arriva il Qarabag per la quinta giornata di Champions League. Il Napoli occupa la 24a posizione, l’ultima che garantisce l’accesso ai playoff: per proseguire il cammino europeo la vittoria è obbligatoria".
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Napoli
|Qarabag
