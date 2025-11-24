Tuttosport attacca Conte: "Quante ne avrebbe vinto se non si fosse ostinato a sacrificare le ali?"

Questo è l'attacco che arriva al tecnico azzurro dall'edizione odierna di Tuttosport

Quante partite sarebbero finite diversamente se Antonio Conte avesse mediato con la sua ostinazione di sacrificare gli attaccanti di fascia? Questo è l'attacco che arriva al tecnico azzurro dall'edizione odierna di Tuttosport: "Perché difendere un’idea che il campo stava smentendo dal ko di De Bruyne? Il 3-4-3 non è una scoperta, è la comfort zone del tecnico salentino, il modulo con cui ha vinto tutto.

Averlo tenuto nel cassetto, tirandolo fuori solo quando l’emergenza lo ha costretto, è un’ammissione tardiva, così come quella su Neres e Lang. Ora la parola d’ordine è “continuità”. Domani sera al Maradona arriva il Qarabag per la quinta giornata di Champions League. Il Napoli occupa la 24a posizione, l’ultima che garantisce l’accesso ai playoff: per proseguire il cammino europeo la vittoria è obbligatoria".