Conte ha fatto le sue scelte per Parma: la decisione sul modulo e Lobotka-Gilmour

Non c'è da aspettarsi chissà quale sorpresa nelle scelte di formazione di Antonio Conte in vista del match di stasera contro il Parma. Stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, l'undici si discosterà da quello visto col Genoa solo per un effettivo: Gilmour al posto di Lobotka. Questo è quanto si legge sul quotidiano:

"Dal punto di vista della formazione, il tecnico è stato molto chiaro: Neres partirà dalla panchina. E ciò significa che al Tardini, la squadra titolare sarà per dieci/undicesimi quella delle ultime due con Lecce e Genoa. Un solo cambio a centrocampo: Gilmour per l’infortunato Lobotka.

Per il resto, Meret in porta; linea difensiva con Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera per la terza volta da centrale e Spinazzola; Anguissa con Billy in mediana; Politano e McTominay sulla trequarti, con Raspadori a sostegno di Lukaku in questa sorta di 4-2-3-1 molto plastico e senza riferimenti stabili".