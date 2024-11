Conte ha riacceso l'entusiasmo: con la Roma quarto sold-out di fila

I tifosi del Napoli hanno ricominciato a sognare e domenica pomeriggio contro la Roma ci sarà il quarto sold out di fila in campionato al Maradona, dove il duro ko nell’ultima gara interna con l’Atalanta è stato già archiviato come un incidente di percorso. Gli azzurri si sono del resto riscattati subito con il prezioso pareggio a San Siro e in precedenza avevano fatto a Fuorigrotta percorso netto: 5 vittorie.

I risultati sono dalla parte della capolista e si spiega dunque così l’ennesima caccia al biglietto, che permetterà alla squadra di Conte di avere nel dodicesimo uomo un alleato molto prezioso, nella difesa del primo posto solitario. A scriverlo è l'edizione odierna de La Repubblica.