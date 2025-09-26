Conte ha trasmesso un concetto allo spogliatoio in vista di Milan-Napoli

vedi letture

Antonio Conte sa benissimo quanto vale il primo scontro diretto in campionato della stagione, quello di domenica contro il Milan. E, senza alzare troppo la pressione, ha trasmesso un concetto ai suoi ragazzi nello spogliatoio, stando a quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

"Siamo soltanto alla quinta giornata, ma ci sono gare che possono inviare messaggi al campionato, trasmettere autostima e toglierla agli avversari. Milan-Napoli di domenica sera è una di queste partite. Conte conosce benissimo il peso degli scontri diretti e, nello spogliatoio, senza esasperare le pressioni, trasmetterà quanto possa valere la partita di San Siro".