Conte ha un solo dubbio di formazione per Venezia: parte un ballottaggio a sinistra?

Un solo dubbio di formazione per la partita di domenica a Venezia. Ne parla il quotidiano Repubblica scrive oggi in edicola spiegando che le idee di Conte sono chiare ad eccezione di un ballottaggio a sinistra: "Avanti col 3-5-2, che in fase offensiva si trasforma in un 4-2-4 perché Politano e McTominay si allargano e supportano la coppia Lukaku- Raspadori. L’allenatore azzurro ha un solo dubbio che scioglierà nelle prossime ore.

Perché Olivera è in ballottaggio con Spinazzola per una maglia sulla fascia sinistra. L’ex giallorosso è stato una certezza nell’ultimo periodo, ma l’uruguaiano sta ritrovando la migliore condizione e resta un’opzione valida. Conte sceglierà entro domani e intanto tiene tutti sulla corda", si legge.