Conte, i primi 58 giorni di Napoli indimenticabili: lui ripete sempre una cosa

I primi giorni dell'esperienza azzurra di Conte - 58 oggi - sono candidati a essere indimenticabili: non fa che sottolineare l'affetto e l'amore ricevuti a scatola chiusa, non fa che declinare parole dolci con il cuore aperto. Nessuna facciata e soltanto la voglia di ripagare un popolo che crede ciecamente in lui. Tra un po', tra l'altro, comincerà ufficialmente la stagione: tra 8 giorni esordirà in Coppa Italia contro il Modena, al Maradona, lo stadio in cui nel 1989 segnò il suo primo gol in Serie A con la maglia del Lecce. Lo scrive il Corriere dello Sport.