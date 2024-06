Conte, il nuovo preparatore già a Castel Volturno: il tecnico lo seguirà ad inizio settimana

“Amma faticà”. Antonio Conte ha scelto il napoletano per arrivare dritto al punto nella prima intervista ai canali social del Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

“Amma faticà”. Antonio Conte ha scelto il napoletano per arrivare dritto al punto nella prima intervista ai canali social del Napoli. Dobbiamo lavorare. Novanta secondi che infiammano i profili social di tutti i tifosi, rassicurati dalla promessa di Conte. La pronuncia ovviamente migliorerà nei prossimi mesi, ma al momento conta il messaggio ed il lavoro del resto è il suo manifesto.

Ecco perché non vede l’ora di cominciare tanto che - riferisce Repubblica - sta valutando un blitz al Konami Training Center di Castel Volturno per conoscere al meglio la sua casa sportiva, visitata dieci anni fa ai tempi di Rafa Benitez, assieme a Lele Oriali. Ieri mattina lo ha preceduto il preparatore atletico Costantino Coratti (nella foto) che ha dato una prima occhiata alle strutture (non rimarranno né Sinatti, né Cacciapuoti): ritornerà assieme a Conte, probabilmente tra lunedì e martedì. Per la presentazione ufficiale, invece, bisognerà ancora aspettare.