L'importanza di Conte per McTominay: con lui ha vissuto le sue due migliori stagioni
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Arrivato dal Manchester United dopo stagioni vissute spesso ai margini, McTominay si è completamente trasformato in azzurro.
Tra i grandi protagonisti del biennio di Antonio Conte al Napoli c’è senza dubbio Scott McTominay. Come sottolinea il Corriere del Mezzogiorno, il centrocampista scozzese rappresenta uno dei simboli più evidenti del lavoro svolto dal tecnico salentino in questi due anni culminati con la vittoria dello scudetto e della Supercoppa.
I numeri di McTominay con Conte
Arrivato dal Manchester United dopo stagioni vissute spesso ai margini, McTominay si è completamente trasformato in azzurro. Con Conte ha trovato continuità, centralità tecnica e soprattutto numeri impressionanti: 27 gol in due stagioni, diventando uno dei leader della squadra e il volto del quarto scudetto del Napoli.
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