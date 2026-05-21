I promossi dell'era-Conte: ecco gli azzurri che si sono esaltati col tecnico

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Lo scudetto e la Supercoppa conquistati dal Napoli portano anche la firma dei giocatori che più sono cresciuti sotto la guida di Antonio Conte.

Lo scudetto e la Supercoppa conquistati dal Napoli portano anche la firma dei giocatori che più sono cresciuti sotto la guida di Antonio Conte. In due anni il tecnico salentino ha reso protagonisti assoluti alcuni suoi elementi. Il Corriere del Mezzogiorno stila la lista dei promossi dell'era-Conte. Il simbolo più evidente è McTominay: arrivato dal Manchester United dopo stagioni complicate, lo scozzese è diventato il leader tecnico del Napoli con 27 gol in due campionati. Grande crescita anche per Hojlund, autore di 16 reti stagionali e considerato ancora da Conte un attaccante dai “grandi margini di crescita”.

McTominay, Hojlund e i loro fratelli

Tra i promossi anche Anguissa, migliorato soprattutto in zona gol prima dell’infortunio, oltre a Juan Jesus, Spinazzola ed Elmas, reinventato spesso come uomo jolly. Sempre su livelli alti Di Lorenzo, Rrahmani, Lobotka e Politano, prezioso soprattutto nel lavoro difensivo. Capitolo speciale per Vergara e Alisson Santos: inizialmente poco considerati, hanno saputo conquistarsi spazio e fiducia nel corso della stagione.