Conte via? A Castel Volturno qualcuno non esclude il colpo di scena: il retroscena

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Filtrano anche segnali di grande sintonia tra Conte e il gruppo, al di là delle tante indiscrezioni circolate nelle ultime settimane

Clima particolare a Castel Volturno, dove oggi il Napoli si ritroverà per il tradizionale pranzo di fine stagione insieme ad Antonio Conte e allo staff tecnico. Un appuntamento già programmato da tempo, ma che - come racconta Il Roma - potrebbe assumere il sapore di un vero e proprio saluto all’allenatore salentino. Domenica contro l’Udinese, infatti, Conte dovrebbe vivere la sua ultima partita sulla panchina azzurra dopo due stagioni culminate con la conquista dello scudetto, della Supercoppa e della qualificazione Champions. Il tecnico e il capitano Giovanni Di Lorenzo avrebbero organizzato una grigliata all’interno del centro sportivo per celebrare il percorso vissuto insieme. Un momento conviviale che potrebbe precedere anche la comunicazione ufficiale della decisione alla squadra.

Conte e il gruppo in sintonia: non si esclude un colpo di scena

Da Castel Volturno, però, filtrano anche segnali di grande sintonia tra Conte e il gruppo, al di là delle tante indiscrezioni circolate nelle ultime settimane. E proprio per questo, ricorda il quotidiano, nessuno se la sente ancora di escludere un possibile colpo di scena, come accadde già un anno fa prima del clamoroso dietrofront.