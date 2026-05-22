Formazione Napoli, Conte prepara due novità per l'Udinese

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Il Napoli si prepara all’ultima gara di campionato contro l’Udinese con l’obiettivo di blindare il secondo posto e chiudere al meglio la stagione

Il Napoli si prepara all’ultima gara di campionato contro l’Udinese con l’obiettivo di blindare il secondo posto e chiudere al meglio la stagione davanti ai propri tifosi. Antonio Conte ritroverà Politano dopo la squalifica e valuta anche il ritorno dal primo minuto di Kevin De Bruyne. Domenica, allo stadio Maradona, sarà una serata speciale non solo per il valore della partita in chiave classifica, ma anche per il possibile addio dell’allenatore azzurro, pronto a salutare ambiente e tifosi al termine della stagione.

Formazione Napoli, le scelte di Conte per Napoli-Udinese

Dopo aver conquistato aritmeticamente la qualificazione alla prossima Champions League grazie al successo di Pisa, il Napoli vuole conservare la seconda posizione. Conte punta a mantenere intatta anche una statistica personale significativa: dal 2011, ai tempi della Juventus, non ha mai chiuso un campionato di Serie A oltre il secondo posto. Nel suo palmares figurano cinque scudetti e un secondo posto con l’Inter. In vista della sfida con l’Udinese, il tecnico riflette ancora sulla formazione migliore.