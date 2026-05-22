Panchina Napoli, Zazzaroni: "Sarri va a Bergamo, occhio a Italiano e Spalletti"

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Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha analizzato il valzer delle panchine che potrebbe rivedersi in Serie A nei prossimi mesi estivi con anche il Napoli coinvolto: "Conte, dopo due stagioni, dà l’addio al Napoli e Sarri, primo anno alla Lazio dopo il rientro, sceglie l’Atalanta. Italiano, secondo al Bologna, vuole capire se, quando e come si svilupperà il giro delle panchine; Paratici (Fiorentina) non sa ancora se dare fiducia a Vanoli - a Firenze da inizio novembre - oppure puntare su Grosso, che lascia Sassuolo dopo appena dodici mesi.

Palladino, che l’11 novembre ha firmato per i Percassi, sta chiudendo la breve esperienza a Bergamo. D’Aversa, da febbraio al Toro, rischia di non essere confermato. Il futuro di Spalletti alla Juve potrebbe complicarsi domenica sera (anche se fatico a crederci), così come quello di Allegri al Milan, primo anno del secondo ciclo. Le panchine stabili sono quelle di Chivu, scudetto e coppa Italia, Gasperini, probabile Champions, Fabregas, prima storica qualificazione in Europa, e Genoa, salvezza comoda e meritata. Sempre che De Rossi non decida di partire per altri lidi".