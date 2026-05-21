I bocciati dell'era-Conte: CdM inserisce anche nomi a sorpresa

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Ci sono stati anche diversi giocatori che hanno deluso aspettative o trovato pochissimo spazio. Li passa in rassegna il Corriere del Mezzogiorno.

Non tutti sono riusciti a brillare nel biennio di Antonio Conte al Napoli. Accanto ai grandi protagonisti dello scudetto e della Supercoppa, ci sono stati anche diversi giocatori che hanno deluso aspettative o trovato pochissimo spazio. Li passa in rassegna il Corriere del Mezzogiorno. Tra i casi più discussi c’è De Bruyne. Arrivato come il colpo simbolo del mercato azzurro, il belga non è mai riuscito a incidere realmente, complice anche il grave infortunio che lo ha tenuto fuori per quattro mesi. Deludente anche il rendimento di Olivera e Gutierrez sulla fascia sinistra.

Da Lang a Lucca, gli altri bocciati

Bocciati pure Lucca e Lang. L’attaccante italiano non ha sfruttato le occasioni ricevute prima del trasferimento al Nottingham Forest, mentre l’olandese non ha mai trovato feeling con Conte ed è stato ceduto al Galatasaray. Poco spazio anche per Marianucci, Ambrosino, Gilmour e Beukema, spesso relegati in panchina (Marianucci e Ambrosino poi ceduti a gennaio in prestito). Situazione complicata infine per Meret, chiuso da Milinkovic-Savic e utilizzato soltanto in dieci partite stagionali. Anche Mazzocchi ha trovato pochissimo minutaggio nel corso dell’annata.