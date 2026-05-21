Rinnovi e mercato in stand-by: il Napoli ferma tutto in attesa dell'erede di Conte

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L’umore del gruppo non sarebbe cambiato, ma tra i calciatori esisterebbe inevitabilmente una fase di attesa.

In casa Napoli il clima resta sospeso in vista delle decisioni sul futuro della panchina. Nei due giorni di riposo concessi dopo la vittoria di Pisa, i senatori dello spogliatoio si sarebbero confrontati anche sul possibile nuovo ciclo azzurro. Il tema principale riguarda inevitabilmente il futuro di Antonio Conte e soprattutto il nome dell’eventuale successore, considerato decisivo anche per le scelte dei giocatori più importanti della rosa. Rinnovi, permanenze e possibili cessioni sarebbero infatti congelati in attesa di capire chi guiderà il Napoli nella prossima stagione.

In stand-by il mercato, in stand-by i calciatori

L’umore del gruppo non sarebbe cambiato, ma tra i calciatori esisterebbe inevitabilmente una fase di attesa. Di Conte, in questi due anni, tutti hanno imparato a conoscere pregi e difetti. L’incertezza legata al futuro, invece, porta inevitabilmente dubbi e interrogativi. Per il momento, però, nessuno vuole lasciarsi condizionare prima del tempo. A scriverlo è l'edizione odierna de Il Mattino.