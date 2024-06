Conte, la presentazione sarà un evento internazionale: fissato limite sugli invitati

Domani alle 15.15, al Teatro di Corte di Palazzo Reale, andrà in scena la presentazione ufficiale di Antonio Conte come nuovo allenatore del Napoli. Un vero e proprio evento internazionale con oltre cento giornalisti accreditati, tra cui gli inviati di Espn e Cbs. Il Napoli ha dovuto rispettare una serie di regole imposte dall’etichetta del luogo di interesse storico e artistico, a cominciare dal numero degli invitati (non più di 400 accreditati). Lo ricorda il Corriere dello Sport oggi in edicola.