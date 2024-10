Conte manda la squadra in vacanza: concessi tre giorni liberi, fissata ripresa allenamenti

Dopo la vittoria contro il Como di venerdì sera, Antonio Conte ha concesso tre giorni liberi alla squadra. Sabato, domenica e lunedì non ci saranno gli allenamenti. Gli azzurri torneranno a Castel Volturno nella giornata di martedì. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

"Gli allenamenti riprenderanno martedì pomeriggio senza dodici Nazionali in giro per il mondo, rimarranno a Castel Volturno Meret che punta al rientro ad Empoli dopo la sosta e Lukaku che si concentrerà sulla missione di arrivare ai livelli massimi di brillantezza. I numeri sono già dalla sua parte, ha segnato tre gol e cinque assist in 363 minuti di gioco".