Conte non farà sconti al Napoli: vuole vincerle tutte da qui alla fine

"Ora l’Inter sa quando e come andarsi a prendere la vittoria. E su questo Conte insisterà fino a fine campionato. Questione di mentalità. Vincerle tutte significherebbe aprire un nuovo capitolo di storia del calcio: già nessuno in passato era riuscito a vincere tutte le prime11 del girone di ritorno". Scrive così sul momento di casa Inter l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, con i nerazzurri che domenica affronteranno il Napoli al Maradona:

"La striscia record assoluta dell’Inter di Mancini (17 di fila) è lontana, ma non irraggiungibile. Domenica contro il Napoli, Conte vuole vedere un’Inter affamata di vittorie. Del resto, Antonio ha grande stima per Gattuso e rispetto per la squadra azzurra, con cui all’andata ha centrato una vittoria molto sofferta. "Nel finale ci è venuto il braccino, avevamo paura di vincere" disse Conte. Che ha lavorato su quelle paure e adesso punta a sorprendere il Napoli proprio grazie a questa nuova forza mentale".