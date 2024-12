Conte non si fida del Torino: ha chiesto una cosa alla squadra (e a Buongiorno)

vedi letture

Antonio Conte non si fida del Torino e ha chiesto a tutti la massima concentrazione per questa gara insidiosa, oltre a chiedere di evitare qualsiasi distrazione per i suoi calciatori. Ieri sera all’arrivo del pullman che ospita gli azzurri nell’albergo di Leinì, i tifosi (non numerosi) sono stati tenuti a distanza, fuori dai cancelli e tutti i tesserati si sono diretti subito all’interno dell’hotel.

Stamattina Conte terrà la consueta riunione tecnica per ricordare ad ognuno quali dovranno essere i compiti e gli avversari da seguire. Raccomandazioni che saranno rivolte soprattutto a Buongiorno. A riportarlo è l'edizione odierna di Tuttosport.