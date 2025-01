Conte perde un altro pezzo: per la settima vittoria di fila c'è la Juventus imbattuta

vedi letture

Un ostacolo dietro l'altro. Antonio Conte dopo l'infortunio di Buongiorno ha dovuto fronteggiare la partenza di Kvaratskhelia, ora deve fare i conti con lo stop di Olivera che accorcia ulteriormente la rosa su quella corsia e, dopo l'impresa di Bergamo, è chiamato a battere un altro avversario complicato e che in campionato ha ancora lo zero alla voce sconfitte. Tra il Napoli e la settima vittoria di fila, in un Maradona sold-out da settimane, c'è la 'sua' Juventus. Una gara in cui il Napoli è chiamato a confermare i progressi dell'ultimo periodo sul piano del gioco ed anche quelli di Bergamo negli scontri diretti che non erano stati del tutto positivi nel girone d'andata. Era però un altro Napoli. Questo attuale può approcciare la gara con fiducia ed entusiasmo e tatticamente, rispetto al noioso 0-0 dell'andata, punta a fare la partita, in fase propositiva ma anche alzando la pressione senza palla, con l'obiettivo dei tre punti che significherebbero un altro messaggio fortissimo al campionato.

Un'altra assenza pesante

Non solo quella di Kvaratskhelia, intesa almeno come alternativa pesante dalla panchina visto che nell'11 titolare il sostituto è Neres, o quella di Alessandro Buongiorno che non è ancora pronto come condizione e per ora non andrà oltre il ritorno in panchina. Antonio Conte dovrà fare a meno anche di Mathias Olivera e per almeno tre settimane in una fase già cruciale del campionato. Un'assenza importante perché per Conte, insieme a Di Lorenzo, i laterali rappresentano una delle chiavi del gioco anche per giocare dentro al campo da play aggiunti quando Lobotka viene schermato. Al suo posto Spinazzola, in grande crescita nell'ultimo mese, ma con caratteristiche diverse. Per il resto formazione fatta con la sesta di fila di Juan Jesus, al fianco di Rrahmani, e Di Lorenzo a destra. In mediana inamovibili Anguissa, Lobotka e McTominay con Politano e Neres al fianco di Lukaku.