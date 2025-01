Conte, pioggia di 7,5 e 8 in pagella: "Se lui ha sonno, il Napoli sbadiglia. Sono una cosa sola!"

Vittoria fondamentale per il Napoli di Antonio Conte. Tanti i giudizi positivi come quello de La Gazzetta dello Sport: "Se Antonio ha sonno, il Napoli sbadiglia. Sono una cosa sola. Ordina la rimonta feroce e i ragazzi eseguono. Poi lo abbracciano". Dello stesso avviso il Corriere dello Sport: "Il Napoli del secondo tempo è un capolavoro per interpretazione, intensità, rabbia nella reazione e senso del dominio. Il tutto, senza Olivera e Buongiorno. E Kvara. Chiude così: tiri 14-5, cross 25-6, angoli 10-1. Seconda vittoria in rimonta dopo quella con l’Atalanta".

Anche Tuttosport esalta la prestazione degli azzurri: "Ci piace immaginare che l'abbia vinta con la classica strigliata nell'intervallo per risvegliare un Napoli lento e confuso. In ogni caso la trasformazione si è vista eccome e lui sì, di nuovo in rimonta in 24 minuti, continua con la corsa in vetta". "Un altro successo da grande squadra, ergo un altro messaggio forte al campionato: il Napoli è un team da Scudetto. E se lo è bisogna dire grazie soprattutto a lui, l'allenatore, il comandante. Un gruppo plasmato a sua immagine e somiglianza, che dinanzi alle difficoltà (di risultato, mai di gioco) si esalta e sforna un secondo tempo praticamente perfetto", il giudizio di TuttoMercatoWeb.

Le pagelle di Conte

TMW: 8 La Gazzetta dello Sport: 7,5 Il Corriere dello Sport: 7,5 Tuttosport: 7,5 Il Corriere della Sera: 8 La Repubblica: 7,5 TuttoNapoli: 9