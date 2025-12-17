Conte porta in Arabia quattro Primavera per la Supercoppa: c'è anche Baridò

Il Napoli è arrivato ieri sera a Riad, in Arabia Saudita, dove domani affronterà il Milan nella semifinale della Supercoppa italiana 2025. Per l’occasione Antonio Conte ha deciso di portare con sé anche quattro elementi della Primavera azzurra, un segnale di attenzione verso il settore giovanile in un momento delicato ma in crescita.

Nella lista dei convocati figurano il portiere Claudio Pugliese (classe 2008), i centrocampisti Emmanuele De Chiara (2006) e Vincenzo Prisco (2008), oltre all’attaccante Francisco Baridò (2008).

Il Corriere del Mezzogiorno sottolinea come il percorso della Primavera del Napoli stia vivendo una fase di netta ripresa dopo un avvio complicato. Nelle ultime dieci gare disputate tra campionato, Coppa Italia e Youth League, i giovani azzurri hanno raccolto sei vittorie, due pareggi e due sconfitte, numeri che raccontano un gruppo ritrovato e in fiducia.