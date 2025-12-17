L'importanza del rientro di Lukaku: leadership, carisma ed esperienza

Nel gruppo degli azzurri sbarcati in Arabia c’è anche Romelu Lukaku. A sottolineare l'importanza della presenza del belga è l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Dopo quattro mesi dall’infortunio, l’attaccante belga è tornato a respirare l’aria del prepartita, quella che gli mancava da tempo. Nelle ultime settimane aveva seguito i compagni dalla tribuna e, prima della sfida di Champions League contro il Benfica, si era lasciato scappare un eloquente «ci vediamo presto».

Quel momento è arrivato. Non partirà dall’inizio, inevitabile dopo una lunga assenza dai campi, ma la sua presenza rappresenta comunque un’iniezione di fiducia per tutto l’ambiente. Leadership, carisma, esperienza: Lukaku è tornato a far parte del viaggio, prima ancora che del campo" sottolinea il quotidiano.