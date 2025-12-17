McTominay vuole rompere il digiuno: mai a segno contro il Milan

vedi letture

A ricordare la statistica è l'edizione odierna del Corriere dello Sport

Scott McTominay, l’uomo dei gol, l’highlander del Napoli, l’Mvp dell’ultimo campionato, non ha mai segnato al Milan. A ricordare la statistica è l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Basta questo dato ad amplificare il peso della partita di domani, della semifinale di Supercoppa a Riyadh, una sfida nella sfida per McT che mette nel mirino la squadra di Allegri e spera di spezzare il digiuno personale e collettivo.

Sarà uno degli uomini più attesi in Arabia essendo una delle principali stelle del Napoli, uno dei leader tecnici, giocatore copertina, uno dei riferimenti della squadra di Conte protagonista dello scudetto vinto a maggio. Lo aspettano tutti, lo aspettano i compagni. Si affiderà a lui il Napoli per conquistare la finale lasciandosi alle spalle le ultime due sconfitte lontane dal Maradona tra Lisbona e Udine".