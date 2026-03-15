Conte premiato dai quotidiani: "Non cambia modulo e ha ragione lui! Champions vicina"

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La vittoria contro il Lecce porta in dote tre punti pesanti e anche giudizi complessivamente positivi per Antonio Conte, premiato dai quotidiani per la gestione della gara e per i cambi decisivi nella ripresa. Per La Gazzetta dello Sport il tecnico merita 6,5: “Non cambia modulo e ha ragione lui, anche se il 4-3-3 poteva essere un’opzione. Dribbla i problemi ed è vicino alla Champions”.

Gli altri voti per Conte

Stesso voto per Il Mattino, che sottolinea le difficoltà iniziali: “Il 3-4-2-1 è la sua certezza, ma senza De Bruyne la squadra fatica. Dopo l’intervallo però la qualità sale e le imbucate del belga cambiano la partita”. Anche Repubblica assegna 6,5: “Trova le contromosse giuste nella ripresa”. Per il Corriere dello Sport (6,5) il Napoli soffre ma reagisce grazie alle scelte dell’allenatore: “Bravo a cambiare volto alla squadra all’intervallo”. Più alto il giudizio di Tuttosport e Corriere della Sera, che danno 7: decisivi gli ingressi dalla panchina e la terza vittoria consecutiva che avvicina il Napoli alla Champions.