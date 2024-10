Conte pronto a dare spazio a tutti: ecco quando può schierare chi ha trovato meno spazio

C'è un secondo Napoli, quello non composto dai titolarissimi delle ultime partite, che scalpita e chiede spazio. E Antonio Conte potrebbe darglielo durante il prossimo ciclo fatto di cinque partite in venti giorni, dal 20 ottobre al 10 novembre. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Conte ha le sue idee ma aspetta tutti e non perde occasione per elogiare la rosa soffermandosi sui singoli.

Prima e dopo la gara con il Como disse: «Gilmour mi sta mettendo in difficoltà, è un giocatore forte, intelligente, bravo nei contrasti. Vorrei dargli più spazio, poi vedi Lobotka e dici aspetta un attimo. Questo vale anche per Ngonge e tutti gli altri, ma non c'è nessuno che gioca per forza e altri no». In sintesi, ogni volta bisognerà conquistarsi il posto e ci sarà speranza per tutti a ogni vigilia di gara. Magari già dopo la sosta: dal 20 ottobre al 10 novembre, dall'Empoli all'Inter, cinque gare senza pause prima del nuovo stop".