Conte pronto a sfidare la Juve in un Maradona sold out: non sarà mai una partita come le altre

Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport

In arrivo la sfida con la Juventus, attesa al Maradona nel match di sabato alle ore 18: non sarà mai una gara come le altre per gli azzurri e per Antonio Conte pronto a sfidare il suo passato. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Il Napoli è tornato da Bergamo ed è stato travolto da cinquemila tifosi a Capodichino: una notte di festa e sogni. All’alba di un’altra settimana in cima alla classifica - la quattordicesima - che culminerà nella sfida di sabato con la Juventus al Maradona, già sold out da giorni.

Non sarà mai una partita qualsiasi. Come mai banali sono le dichiarazioni e i concetti di Antonio Conte: l’anima della festa e della squadra. L’autore di un capolavoro che dopo 21 giornate e 5 mesi di campionato - dal 18 agosto al 18 gennaio - comincia ad attrarre folle di visitatori" si legge sul quotidiano in edicola.