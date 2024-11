Conte punta sul fattore-Maradona: non solo il sold-out, c'è un dato che fa ben sperare

vedi letture

Il Napoli è pronto a ospitare la Roma alla ripresa del campionato. Il Maradona aprirà di nuovo i suoi cancelli a tre settimane dalla sconfitta contro l'Atalanta. Come ricorda La Gazzetta dello Sport, Antonio Conte non perde due gare consecutive in casa dal novembre 2009, quando sedeva sulla panchina dell’Atalanta. E ha voglia di sfruttare il fattore Maradona: quinto sold out consecutivo.