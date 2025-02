Conte, quattro di fila senza vincere non accadeva da 14 anni

vedi letture

C'è un dato che preoccupa in riferimento alla gestione Conte e dopo l'ultima sconfitta del Napoli a Como. Un dato relativo alla lunga e vincente carriera del tecnico: "L’ultima volta che Conte era rimasto senza vittorie per quattro giornate di fila, Premier League inclusa, risaliva al 2011/12, primo anno alla guida della Juventus". Lo scrive Libero oggi in edicola.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).