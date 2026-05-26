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Rivoluzione al Milan, Gazzetta dello Sport: "Fuori tutti"

Rivoluzione al Milan, Gazzetta dello Sport: "Fuori tutti"
Oggi alle 07:53Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Il club rossonero ha deciso di avviare una profonda rivoluzione interna, intervenendo sia a livello dirigenziale che tecnico.

Il Milan cambia volto dopo una stagione deludente culminata con la mancata qualificazione alla prossima Champions League. Il club rossonero ha deciso di avviare una profonda rivoluzione interna, intervenendo sia a livello dirigenziale che tecnico.

Come evidenziato dalla prima pagina dell’edizione odierna della La Gazzetta dello Sport, il nuovo corso ripartirà da nomi importanti: Moncada, Furlani, Tare e Allegri. L’unico punto fermo della precedente gestione sarà Zlatan Ibrahimovic, destinato ad assumere un ruolo ancora più centrale e decisionale all’interno del progetto rossonero. Il quotidiano titola in maniera eloquente: “Fuori tutti”