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Niente Conte al Milan, Corriere dello Sport: "Ibra vuole Xavi"

Niente Conte al Milan, Corriere dello Sport: "Ibra vuole Xavi"
Oggi alle 08:15Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Secondo il quotidiano, Gerry Cardinale sarebbe pronto a cambiare profondamente l’assetto rossonero

Rivoluzione totale in casa Milan dopo una stagione ben al di sotto delle aspettative. Il Corriere dello Sport apre oggi con un titolo forte e significativo: “Ibra vuole Xavi”.

Secondo il quotidiano, Gerry Cardinale sarebbe pronto a cambiare profondamente l’assetto rossonero, mettendo in discussione figure chiave della dirigenza e dell’area tecnica. In bilico ci sarebbero Allegri, Furlani, Tare e Moncada, mentre Zlatan Ibrahimovic vedrebbe rafforzato il proprio peso decisionale all’interno del club.

L’obiettivo principale per la panchina sarebbe Xavi, ex tecnico del Barcellona, considerato il profilo ideale per inaugurare il nuovo corso milanista