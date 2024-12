Conte si aspetta tre acquisti nel mercato di gennaio: già definiti i ruoli

vedi letture

Antonio Conte è in attesa di rinforzi, li aspetta, se li aspetta alla luce delle valutazioni andate in scena in questi primi mesi azzurri.

Antonio Conte si aspetta tre acquisti nel mercato di gennaio: già definiti i ruoli. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Per la verità anche le esigenze e le richieste sono in evoluzione continua, tant’è che il Napoli prima della trasferta all’Olimpico per giocare gli ottavi di Coppa Italia con la Lazio aveva un’idea e poi, un paio di giorni dopo, s’è svegliato con un’altra.

La sintesi è sovrana, il concetto molto semplice: Antonio Conte è in attesa di rinforzi, li aspetta, se li aspetta alla luce delle valutazioni andate in scena in questi primi mesi azzurri. Di calcio e aspirazioni, di ambizioni ed esigenze. Le sue, in questa fase, potrebbero essere riassunte così: un difensore centrale - anche d’esperienza - che possa rappresentare un’alternativa credibile a Rrahmani e Buongiorno, però consapevole delle gerarchie; un terzino di fascia, meglio se un jolly capace di giocare sia a destra sia a sinistra; un centrocampista, più che altro una mezzala con qualità offensive e idee.