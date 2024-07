Conte spinge in campo e sul mercato: le uscite e Osimhen-Lukaku da sbloccare

vedi letture

"Non mi chiede cose che non farò. Noi allenatori dobbiamo dare l'esempio positivo e posso dirvi che oggi qui avete il primo tifoso del Napoli". Così Antonio Conte al coro 'chi non salta Juventino è' sul palco a Dimaro alla classica serata di presentazione della squadra mentre il ritiro volge al termine. "Sta andando tutto bene, con pochissimi intoppi, c'è disponibilità e questo entusiasmo è contagioso", le parole di Conte che quest'oggi attende il Mantova per il secondo ed ultimo test del primo ritiro di Dimaro: "Ma non abbiamo di certo diminuito io carichi di lavoro per questa partita. Noi siamo cresciuti come carichi, i ragazzi avranno le gambe pesanti e faranno fatica, ma proprio nella fatica dobbiamo creare qualcosa di importante" assicura il tecnico del Napoli prima di lasciarsi andare con Lele Oriali al classico "O' surdat' nammurato", infiammando la piazza. Antonio Conte dopo la fine di Dimaro, però, si attende un'accelerata anche sul mercato in uscita (per creare spazi e risorse per altri interventi) e per la staffetta dell'estate.

Lukaku attende Osimhen

Accordo blindato col centravanti belga che ha un rapporto privilegiato col tecnico del Napoli. 3 anni di contratto a 6mln di euro a stagione, tagliandosi ulteriormente lo stipendio pur di chiudere con i prestitit e ritrovare il tecnico che più sa valorizzarlo e 'allenarlo'. Il Chelsea ora chiede circa 35mln di euro, ma il Napoli la prossima settimana conta di scendere di almeno un'altra decina di milioni per un giocatore che non rientra nei piani del Chelsea ed ha un contratto pesante con i blues. Prima però bisogna definire la cessione di Osimhen al Psg per una cifra vicina ai 100mln, al di sotto della clausola, ma senza ulteriori sconti.

Cessioni da sbloccare

Osimhen è la chiave dell'estate del Napoli, ma Conte attende la definizione anche di altre operazioni in uscita dopo aver accolto Rafa Marin e Spinazzola (con Buongiorno che si aggregherà a Castel di Sangro). In uscita c'è Ostigard che deve dare una risposta al Rennes che ha trovato l'intesa col Napoli, Mario Rui che però ha un contratto importante ed è fuori dai piani anche Lindstrom che tratta con l'Everton (il Napoli ha detto sì al prestito molto oneroso con diritto di riscatto) mentre Gianluca Gaetano è atteso dal Cagliari (ma c'è anche il Parma pronto ad inserirsi). Saranno giorni molto intensi.