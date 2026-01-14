Conte squalificato per due turni: così il tecnico ha reagito alla notizia
Ecco cosa filtra dalle pagine del Corriere della Sera sulla reazione di Antonio Conte dopo la decisione del Giudice Sportivo: due giornate di squalifica e una multa da 15 mila euro. Il tecnico ha incassato il provvedimento in silenzio, incrociando le dita. Sa di aver oltrepassato il limite e conosce bene le regole.
La squalifica, in fondo, è stata accolta quasi come un sollievo: nelle previsioni più pessimistiche si temeva uno stop ancora più pesante, addirittura di tre turni. Un sospiro di sollievo, dunque, senza che l’attesa della sentenza abbia mai distratto Conte dal lavoro quotidiano sul campo.
Archiviata la tensione del momento, l’attenzione si è subito spostata sulle prossime sfide. Conte non sarà in panchina né nel recupero al Maradona contro il Parma, in programma oggi alle 18.30, né nella gara casalinga di sabato contro il Sassuolo. Ma la preparazione della squadra non si ferma: ora contano solo le partite che verranno.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Parma
