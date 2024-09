Conte stava per perdere un pezzo del suo staff, ma c'è il 'no' all'Arabia Saudita

Mancava poco, ma alla fine non se n'è fatto nulla. Antonio Conte stava per perdere un membro del suo staff tecnico, su di lui c'era l'Arabia Saudita, ma alla fine l'ha convinto a rimanere. Si tratta di Mauro Sandreani. A scriverlo è l'edizione odierna de La Repubblica:

"Altro elemento la eccellente preparazione atletica di Costantino Coratti e di tutto lo staff. Nomi che Napoli deve ormai imparare a conoscere. I siti elencano almeno otto di primo livello, altri scrivono fino a 10 più sei assistenti. Stava per andar via Sandreani in Arabia ma rimane anche lui".