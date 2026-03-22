Conte vuole spingere il Napoli oltre i propri limiti: cosa ha detto alla squadra

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Senza sbruffonerie, ma con la convinzione che il Napoli possa restare in corsa fino alla fine.

Antonio Conte prova a spingere il Napoli oltre i propri limiti, senza proclami ma con un messaggio chiaro rivolto alla squadra. Un modo di lavorare che non è nuovo, perché il tecnico aveva già toccato le corde emotive del gruppo in momenti chiave della stagione, come prima della sfida contro l’Inter, quando chiese ai suoi di giocare senza timori contro quella che definì la squadra più forte.

Il concetto resta lo stesso anche adesso, nel pieno della volata finale. La classifica vede Inter e Milan davanti, con lo scontro diretto all’orizzonte, ma Conte continua a tenere viva la tensione nello spogliatoio senza lasciarsi andare a proclami. Il messaggio è semplice: crederci fino in fondo. La matematica lascia ancora spazio e finché esiste una possibilità bisogna provarci, spingendosi oltre dubbi e perplessità. Senza sbruffonerie, ma con la convinzione che il Napoli possa restare in corsa fino alla fine.