Contratto Allegri col Napoli di tre anni, svelate cifre: ricchi bonus per due obiettivi

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Contratto Allegri al Napoli, le cifre: ecco stipendio e durata. Bonus per Scudetto e Champions. Tutti i dettagli dell'accordo con De Laurentiis

Max Allegri è pronto a legarsi al Napoli con un contratto triennale da 4,5 milioni di euro a stagione, arricchito da bonus legati alla qualificazione in Champions League e alla conquista dello scudetto. L’accordo tra le parti sarebbe già definito nei dettagli e non richiederà ulteriori incontri ufficiali. A differenza di quanto avvenuto in passato con altri tecnici, non sarà necessario un summit alla FilmAuro, con Aurelio De Laurentiis e l’allenatore pronti a formalizzare la chiusura a distanza. Resta soltanto l’annuncio ufficiale del club, atteso attraverso i canali social del presidente. Lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

Allegri-Napoli: accordo chiuso per il nuovo ciclo azzurro

Il passaggio successivo sarà esclusivamente formale, con la comunicazione ufficiale attesa direttamente da Aurelio De Laurentiis attraverso i social. Il tradizionale incontro alla FilmAuro, come accaduto in passato con Antonio Conte, non sarà necessario perché le parti hanno già trovato un’intesa completa. L’annuncio del tecnico rappresenterà l’inizio di un nuovo ciclo per il Napoli, che punta a rilanciarsi con decisione anche in chiave europea. Max Allegri ha accettato il progetto tecnico e le condizioni economiche senza ulteriori trattative, confermando la volontà di sposare la causa azzurra.