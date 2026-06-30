Khalaili, Napoli bloccato! Rai: “ADL chiaro con Manna, prima le cessioni”

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Calciomercato Napoli, frenata per Khalaili? L'esterno è nel mirino dell'Inter che ora prova il sorpasso sul club di De Laurentiis

L’Inter avrebbe un leggero vantaggio sul Napoli nella corsa a Khalaili: il club nerazzurro, se davvero convinto, potrebbe affondare il colpo in qualsiasi momento. Il Napoli, pur avendo già un’intesa di massima con il giocatore, resta bloccato da due fattori: la valutazione del terzino destro non condivisa e la necessità di cedere prima Mazzocchi, in linea con la posizione di De Laurentiis. Nel frattempo l’Inter valuta anche altri profili come Diaby, Ndoye e Cambiaso. Non è passata inosservata la breve sparizione di Ausilio, visto in contatto con l’agente Beppe Riso nelle ultime ore di mercato, come riferito da Ciro Venerato di Rai Sport.

Voci e incastri tra Inter e Napoli

Nel quadro delle trattative, il nome di Frattesi monitorato dal Nottingham Forest, mentre l’Inter non perde di vista Cambiaso, ipotizzando un scambio con la Juventus favorito dai rapporti tra Carnevali e Marotta. Il Napoli spera che i nerazzurri si defilino dalla pista Khalaili per avere margini di manovra. Resta Dodò, apprezzato da Max, amico del direttore sportivo gigliato Paratici, con Norton-Cuffy e Juanlu più defilati.