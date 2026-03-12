Convocati Italia, anticipazione Cds: "Quattro giocatori del Napoli per i playoff"
Quattro giocatori del Napoli in Nazionale per i playoff di fine marzo. Potevano magari essere cinque senza l'infortunio di Vergara. Li svela il Corriere dello Sport oggi in edicola con l'elenco dei possibili convocati da parte del ct Gattuso.
PORTIERI: Donnarumma (City), Carnesecchi (Atalanta), Vicario (Tottenham), Meret (Napoli).
DIFENSORI: Bastoni (Inter), Mancini (Roma), Calafiori (Arsenal), Gatti (Juventus), Buongiorno (Napoli), Scalvini (Atalanta), Coppola (Paris FC).
ESTERNI: Dimarco (Inter), Spinazzola (Napoli), Zaccagni (Lazio), Politano (Napoli), Palestra (Cagliari), Cambiaso (Juventus).
CENTROCAMPISTI: Barella (Inter), Locatelli (Juventus), Tonali (Newcastle), Cristante (Roma), Frattesi (Inter), Pisilli (Roma).
ATTACCANTI: Kean (Fiorentina), Retegui (Al Qadsiah), Pio Esposito (Inter), Scamacca (Atalanta), Raspadori (Atalanta).
