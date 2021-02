Corbo: "ADL si avvicina a Gattuso, ma ruggini restano. C'è una richiesta di Rino"

"La tredicesima vittoria ha di nuovo avvicinato De Laurentiis ad allenatore e squadra. Ma non ha limato le ruggini". Lo ha scritto nel suo editoriale per Repubblica il giornalista Antonio Corbo: "I toni di Gattuso rivelano freschi livori. “Ora voglio essere giudicato per quello che faccio”. Non vuole altri attacchi personali. A poco più di quarant’anni, senza lo sguardo perso e la barba angosciata di Pirlo, è difficile per l’emotivo combattente calabrese metabolizzare le critiche. Ma se De Laurentiis si è adeguato subito correndo prima a sostenere la squadra poi a coprirla di elogi, anche Gattuso deve passare da un duello rusticano ad un rapporto di formale eleganza. Anche la serenità fa immagine e vittorie".