Corbo: "ADL spalle al muro con Osimhen, o lo vende (sottocosto) o lo reintegra"

Antonio Corbo, nel suo editoriale per Repubblica, scrive del caso Victor Osimhen: "Se il Napoli non esce dal Grande Equivoco danneggia anche Lukaku, sicuro di tornare in Italia. Ma come torna se il Napoli non ha trovato l’accordo a futura memoria con il Chelsea che spara 37 milioni? Conclusione: De Laurentiis reintegra Osimhen o lo vende, anche sottocosto, per trattare Lukaku e gli altri acquisti sollecitati da Conte.

A 5 giorni dal campionato è tutto fermo, la squadra è incompleta, centrocampo semivuoto, giocatori esodati dopo il ritiro. Indecisi a tutto Aurelio De Laurentiis, Conte, Manna giocano con le parole. Importante è lo stile, niente scontri, grande il nuovo Napoli, soffre solo di Bon Ton" si legge sul quotidiano.