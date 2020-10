Corbo avverte Insigne: "Dovrà adeguarsi per giocare nel nuovo Napoli"

"Sbaracca il 4-3-3 dopo il primo tempo di Parma. Passa in un lampo d’ira al 4-2-3-1 per far posto ad Osimhen senza rinunciare ad un terzetto offensivo di supporto". Scrive così Antonio Corbo sull'edizione odierna di Repubblica, analizzando il cambio modulo di Rino Gattuso, ormai affidatosi ad un nuovo credo per questo suo nuovo Napoli: "Cancella il possesso palla che richiamava miti e ritmi di Sarri per rivoluzionare il gioco: più veloce, più snello e tutto in verticale. Arriva subito in area".

Corbo dedica anche un pensiero a Lorenzo Insigne, assente per infortunio contro l'Atalanta: "Lasciò una squadra con marce basse. La ritrova che va a seimila giri. Dovrà adeguarsi al nuovo Napoli per giocare".