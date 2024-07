Corbo: "Con Osimhen e senza Lukaku, il Napoli sarebbe la prima rivale dell'Inter"

Nel suo editoriale per Repubblica, il giornalista Antonio Corbo scrive: "In fondo al tunnel c’è un altro Napoli. Quello che i tifosi non si aspettano, che la società non programma, ma che le grandi segretamente temono. La mancata cessione di Osimhen può determinare la sua conferma, con la rinuncia a Lukaku.

Ieri sera sembrava un sogno ancora possibile, perché l’unica offerta per il nigeriano biondo è attribuita al club arabo Ai Hilal Saudi, la solita. In attesa di sviluppi di un mercato ancora indecifrabile, in linea teorica un Napoli con Osimhen al posto di Lukaku è subito proiettato in alto, come la più accreditata rivale dell’Inter. Tatticamente non modifica il progetto di Conte, ma sarebbe più temibile e veloce in contropiede. Si immagina la fase offensiva se passa dal 31enne belga al 25enne Osimhen, più caparbio e spregiudicato rapinoso nelle ripartenze e nel gioco alto in area. Nulla può cambiare nel modulo. Con Osimhen o Lukaku si prevede un 3-5-2 di rapida traduzione in 3-4-1-2".