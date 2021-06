Corbo e il nuovo codice di ADL: "Basta screzi, tribune e liti tra allenatore e società!"

"La scelta di Roma per la conferenza mira a coinvolgere la stampa estera. Il Napoli è un prodotto da sistemare meglio nel marketing, è vero". A scriverlo è Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica, nella sua consueta rubrica 'Il Graffio' pubblicata sull'edizione online del quotidiano: "Ma ancora prima del Napoli, De Laurentiis dovrà promuovere se stesso. La sua immagine è scolorita da silenzio stampa come da fluviali esternazioni.

Più che dei brevi cenni sull’universo, il tifoso aspetta parole chiare. Vuol sapere che Napoli sarà. Ed è ora che il presidente accetti domande scomode come in tutte le più corrette e credibili conferenze.

Mercato più avaro ma senza sprechi e più competenza, non solo i 20 milioni per Lobotka fanno discutere. Basta screzi, giocatori spediti in tribuna, liti tra allenatore e società. Ora il Napoli aspetta il nuovo codice De Laurentiis. Lo stile dà più vittorie, quando c’è".