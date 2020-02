Corbo: "Gattuso potrebbe pensare al 4-2-3-1 con Demme e Lobotka mediani"

Un possibile 4-2-3-1 nel futuro del Napoli. Uno scenario possibile secondo Antonio Corbo, che scrive così sull'edizione odierna di Repubblica: "Ranieri ancora prima del raddoppio di Elmas, forma un rombo a centrocampo. Manda Gaston Ramirez come vertice alto per sostenere meglio le due punte, lo spietato Quagliarella ed il sempre amletico Gabbiadini, ma anche per contenere lo slovacco Lobotka, un promettente esordio che potrebbe ispirare in futuro un 4-2-3-1 con binomio di mediani Demme- Lobotka anche in previsione dell’impiego di Politano esterno destro del terzetto. Lo slovacco non è pronto per una partita intera, si sacrifica Demme che dalla panchina corre vincendo anche la febbre per rilevareil mediano slovacco e segrare più tardi il terzo del Napoli".