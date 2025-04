Corbo: "Il club faccia sapere subito che Conte sarà il prossimo allenatore"

"La società deve anche pensare al prossimo mercato, il tempo passa e i colpi sfumano". Lo scrive Antonio Corbo nel suo editoriale per Repubblica oggi in edicola. Il giornalista si sofferma sul piano in vista della prossima annata.

"È altrettanto logico che il Napoli prepari anche la prossima stagione. Senza violare la segretezza degli orientamenti, è urgente che chiarisca il suo piano industriale. Far sapere che Conte e solo Conte sarà il prossimo allenatore, che De Laurentiis , Chiavelli e Manna sono già al lavoro per un altro scatto. Pronti a spendere con equilibrio. Più qualità, più gol, più intuito. La distanza con l’Inter è oggi superabile nei tre punti di distacco, non lo è nel futuro se l’Inter continua ad avere il gol facile. Ed il Napoli no. La missione del prossimo mercato: almeno due giocatori che possano elevare il potenziale offensivo. Il Napoli nella classifica marcatori è settimo con Lukaku (11 reti) e 26 esimo con i 6 di McTominay. Gennaio è passato, chi e come prepara il mercato estivo?".