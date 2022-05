Corbo: "Il Napoli va alla nuova stagione con un malinteso di fondo. ADL si inventi qualcosa"

Nel suo editoriale per Repubblica, Il Graffio, il giornalista Antonio Corbo scrive

Nel suo editoriale per Repubblica, Il Graffio, il giornalista Antonio Corbo scrive: "Il Napoli va alla nuova stagione con un malinteso di fondo: Spalletti ritiene che la Champions sia una grande conquista e se ne attribuisce i meriti, squadra e pubblico considerano lo scudetto una grande opportunità sprecata, senza trascurare la contestazione dei tifosi. De Laurentiis deve inventarsi qualcosa. Magari quel che manca. La chiarezza nel programma, il leader riconoscibile in squadra, una operosa conduzione tecnica che assicuri la migliore integrità fisica. In sintesi: la normalità del grande club".