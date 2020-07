Corbo: "Il silenzio di ADL aiuta, starà preparando un'altra rivoluzione"

Nel suo editoriale per Repubblica, Il Graffio, il giornalista Antonio Corbo scrive: "Si fa presto a leggere nella mente di Aurelio De Laurentiis. II suo silenzio aiuta. Stavolta non parla da tempo, facile pensare che prepari un’altra rivoluzione. La sconfitta con l’Inter segnala note negative che il presidente deve per ora tollerare, ma ne terrà conto. Oggi Gattuso si limita a dire che la squadra deve ritrovare la sua anima, difende e accusa tutti in una delle sue umanissime contraddizioni, emotivo e sanguigno non trattiene solo l’insofferenza per Milik, che conta come i militari quante albe manchino alla fine".