Corbo: "Insigne non fa passi per il rinnovo per un motivo. ADL non propone aumento"

Nel suo editoriale per Repubblica, Il Graffio, il giornalista Antonio Corbo scrive: "Insigne e i suoi tacciono per motivi di dignità. Proporsi per il rinnovo, significa scegliere la posizione più debole. Come in amore, vince chi minaccia di fuggire. De Laurentiis e lo scienziato del risparmio Chiavelli sull’altro versante aspettano. Non propongono un euro in più, per non smentire l’annuncio di tagliare i costi. Si capisce quindi l’immobilismo di queste ore e delle prossime. Non è un dramma, è solo l’effetto di un gioco estremo che alza la posta".