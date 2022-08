Corbo: "Nasce un Napoli giovane e snello, -60mln di stipendi e rivoluzione pianificata a giugno"

Sette giorni al 19esimo campionato di Aurelio De Laurentiis, scrive Antonio Corbo nel suo blog su Repubblica per raccontare il momento del Napoli

Sette giorni al 19esimo campionato di Aurelio De Laurentiis, scrive Antonio Corbo nel suo blog su Repubblica per raccontare il momento del Napoli: "Alle disillusioni di un pubblico preoccupato, ai disinvolti giri di parole di un allenatore con contratto in scadenza e squadra incompleta, il presidente oppone invece la serenità di chi si siede al tavolo per una lunga notte di poker. L’ha pianificata lui a giugno nel viaggio di lavoro a Los Angeles.

È in quei giorni di giugno che rinasce il Napoli 2022-23 come l’anno della rivoluzione e della grande scommessa. Ancora oggi sono divisi pubblico e società. Da una parte, lo sconcerto di tifosi che vedono demolire la formazione dei rimorsi. Quella della rivolta del 5 novembre 2019, quella del pareggio dei misteri con il Verona il 23 maggio 2021, quella che non afferra uno scudetto banalmente mollato dall’Inter e vinto da un Milan in affanno, 86 punti, con 26 vittorie, 4 sconfitte e ben 8 pareggi. La quota più bassa degli ultimi anni.

[...] Non bisogna essere un analista finanziario per interpretare le mosse del presidente, che ha il torto di parlane solo con se stesso. Infatti: ha già tagliato 60 milioni lordi sui 156 dell’anno scorso con l’addio di Koulibaly, Insigne, Ospina, Ghoulam, Mertens. Malcuit, presto Fabian Ruiz. È ovvio che De Laurentiis abbia valutato e respinto le offerte di Fondi americani di investimento. Li ha trovati inferiori alle sue aspettative e si è rimesso al lavoro per rifare un Napoli più giovane e snello".