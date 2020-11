Corbo: "Osimhen è da contropiede, non può partecipare al possesso. Come uno squalo spiaggiato..."

Nel suo Graffio per Repubblica, il giornalista Antonio Corbo parla così di Osimhen: "Chi ha fisicità, altezza, velocità e potenza gioca in posizione troppo avanzata rischia spesso di essere sostituito: perché è al comando di un attacco schiacciato sulla difesa avversaria non trova la profondità, al punto da suggerire l’immagine di uno squalo spiaggiato, gli mancano gli spazi come l’acqua ad una verdesca. Osimhen è da contropiede. Non può partecipare alla rete fittissima di passaggi nella metà campo degli avversari perché non ha controllo di palla in spazi stretti, non ha il passo corto sul breve, non svetta di testa. È un talento grezzo da raffinare, addestrare, scaltrire. Tutt’altro che un oggetto misterioso. Anzi della sua scheda tecnica si sa fin troppo".